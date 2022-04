Braquage au Carrefour Market de Vedrin: un mineur interpellé Namur J.No Jeudi, vers 18h, un mineur a menacé avec une arme deux caissiers du Carrefour Market de Vedrin. Il s’est enfui avec le contenu de deux caisses. © Belga

Deux caissiers du Carrefour Market de Vedrin ont vécu la frayeur de leur vie, jeudi en début de soirée, aux alentours de 18h. Un mineur de 17 ans a braqué une arme sur un caissier et une caissière, leur demandant de lui fournir le contenu de leur caisse. « Ça a duré cinq minutes , commente une responsable du magasin. Il a tenu l’arme au niveau de la tête et de la hanche de nos employés. Il a pris le contenu des caisses avant de quitter les lieux en direction du RAVeL. Nos deux employés sont sous le choc. Heureusement, il n’y a pas eu de blessé. » La police est rapidement intervenue sur les lieux. « Grâce à leur intervention rapide, l’individu a été interpellé et le contenu des caisses restitué. » Le parquet de Namur indique que le mineur a été appréhendé sur le RaVEL. « Il est en aveux. Il a été déféré devant le parquet de Bruxelles puisqu’il provient de la capitale. »