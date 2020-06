Le 2 mars dernier, une boulangerie de Couvin a été braquée par un individu armé d'un couteau. L'homme s'était présenté dans le commerce peu avant la fermeture. « Il a commandé une viennoiserie et a sorti un couteau au moment de payer. Il est parti avec la recette de la journée », a indiqué le parquet de Namur. Soit 525€.

L'homme a néanmoins pu être identifié très rapidement car il ne portait qu'une casquette et une capuche lors du braquage. En comparant les vidéos des caméras de surveillance du jour des faits et des jours précédents, il a pu être identifié », a indiqué le parquet de Namur. Les services de police se sont rendus au domicile d'une personne qui l'hébergeait. « Le prévenu avait écrit un petit mot à son ami dans lequel il disait lui avoir laissé une surprise, soit 30€ dans un rouleau de papier essuie-tout. Il a pu être interpellé un peu plus tard», a poursuivi le parquet de Namur.

Ce braquage, l'auteur des faits, Sébastien (43 ans) l'a expliqué ce mercredi matin devant le tribunal correctionnel de Dinant par son addiction aux stupéfiants. Avec les 525€, il a directement acheté de la cocaïne et de l'héroïne à Charleroi. « J'avais besoin d'argent. J'avais consommé de l'alcool et des médicaments. Je suis entré dans le commerce comme un robot, sans me rendre compte de la gravité des faits. En prison, j'ai eu le temps de me remettre en question, notamment par rapport à ce que la victime a pu ressentir », a expliqué le prévenu à l'audience.

Malgré cette prise de conscience, le parquet de Namur a requis une lourde peine de quatre ans de prison. Un réquisitoire justifié par le casier judiciaire du braqueur. « Il a déjà bénéficié d'une peine de travail, d'une suspension probatoire et de sursis simple et probatoire par le passé. Au début, il s'agissait de vols simples, puis qualifiés et maintenant avec violence. Le couteau utilisé est impressionnant. Que ce serait-il passé si la victime avait manifesté un peu de résistance ? », a indiqué le ministère public.

Jugement le 16 juillet.