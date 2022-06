Braquage au Night and Day de Temploux Namur JVE © DR

Un braquage a eu lieu au Night and Day de Temploux, situé chaussée de Nivelles, mercredi vers 19h30, indique le parquet de Namur. L'auteur, vêtu de noir et portant un bonnet blanc, a fait un premier tour du magasin et a parlé avec l'employé avant de sortir du magasin. Il est ensuite revenu avec un couteau dont la lame mesurait une quinzaine de centimètres. Il a fait le tour du comptoir avant de demander à l'employé de lui donner la caisse, en plaçant son couteau près de la hanche de la victime, tout en restant calme et non agressif. L'auteur a dérobé 150 euros avant de prendre la fuite à pieds. Il n'a pas été retrouvé. Une enquête a été ouverte, le laboratoire est descendu sur place pour relever des empreintes. Les caméras de vidéosurveillance seront visionnées.