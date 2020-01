50 euros et une bouteille de whisky ont été volés.

Le magasin Sun7 de Tamines a été braqué mercredi vers 17h30.

Un homme est entré, le visage partiellement caché, avec une arme de poing. « Réelle ou pas, je ne saurais vous le dire », précise le magistrat de garde. L'auteur a été retrouvé quelques heures après les faits à Sambreville et il doit être auditionné ce matin. Comme il était en état d’imprégnation alcoolique, le voleur s'est fait remarquer. La police a donc été appelée et en arrivant, les agents ont trouvé sur l'auteur le préjudice du vol et ils ont reconnu sur lui la tenue du braqueur décrite par les témoins.

L'auteur est né en 1975 et ne serait pas connu de la justice « ou alors pour des faits anciens », précise le substitut David Lengrand.

Aucun coup n'a été porté. « Il a eu un comportement relativement élégant, autant que faire se peut dans ces circonstances », précise le magistrat. Le braqueur a réclamé de l’argent (le montant serait de 50€) et une bouteille de whisky. Et il s’est excusé en partant auprès de l’employée derrière la caisse et un client qui était là.

Comme il était en état d’imprégnation alcoolique lors de son arrestation, vers 23h, le braqueur n’a pas pu être auditionné immédiatement. Le dossier a ensuite été mis à l'instruction.