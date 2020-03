Michaël Brohé et Stéphanie Schlamp seront jugés cette semaine, le procès d’assises étant maintenu malgré les mesures prises contre le coronavirus.

Les avocats des accusés prendront la parole lundi matin, des répliques des conseils des parties civiles et de l’avocat général sont alors prévues, avant que le jury entre en délibération au sujet de la culpabilité du couple, accusé d’assassinat sur Robert Robert et de Prescillia Greuse à Gourdine le 14 novembre 2017. Tout l’enjeu est de savoir si la préméditation sera retenue. Une fois la culpabilité établie, l’avocat général réclamera la peine et, après les répliques de la défense, le jury entrera une deuxième fois en délibération.

De cette première semaine de procès, on retiendra les nombreuses contradictions et incohérences dans le chef des accusés. Schlamp a livré en début de procès une neuvième version des faits, alors que Brohé en était à sa septième. Au final, même le mobile du crime demeure flou. Quand le couple a tué Robert Robert ce soir-là dans leur appartement, il devait plusieurs centaines d’euros de cocaïne à son dealer. Si celui-ci se faisait de plus en plus pressant, il n’a jamais été menaçant. Reste que dans les jours qui ont précédé, la consommation de Schlamp et Brohé avait pris des proportions énormes. Brohé l’a dit, il ne dormait plus. Ont-ils disjoncté, pris dans une spirale infernale de consommation, addicts mais ne parvenant plus à financer leurs doses de cocaïne ? Rappelons tout de même que quelques jours avant de commettre l’irréparable, tuer Robert de 8 coups de couteau dans la poitrine et laisser sa compagne Prescillia Greuse pour morte, Michaël avait été jusqu’à déclarer sa mère morte à son administrateur de bien afin de toucher une somme censée servir à organiser ses funérailles. Au final, elle a été utilisée pour rembourser une partie de la dette de drogue, qui était montée jusqu’à 2 000 euros.

Les conseils des parties civiles ont parlé, vendredi, d’une réelle exécution. Tout comme l’avocat général, ils ont demandé aux jurés de retenir la préméditation, sur base des sms échangés le jour des faits entre Brohé et Schlamp, des préparatifs mis en œuvre (un couteau de travail ramené à Gourdine, une batte de base-ball), et du fait que Robert a été attiré dans l’appartement des accusés pour en finir avec lui.

JVE