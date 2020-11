Le projet de budget qui devrait être voté ce matin au conseil provincial de Namur a été élaboré dans un contexte particulièrement difficile pour le Collège. Non seulement à cause de la crise du Covid mais également des suites de la mise en œuvre de la réforme de l’institution. " Nous avons pris le pari de poser des choix et de prendre nos responsabilités. Comme tous les choix, ils sont critiquables. Nous sommes cependant certains que quels que soient les chemins empruntés, ils sont, sans exception, tous pavés d’impopularité ", a d’ailleurs expliqué le député président du collège Jean-Marc Van Espen (MR) lors de la présentation des chiffres qui marqueront l’année 2021.

Le gros problème ? L’an prochain, plus de 10 millions d’euros devront être affectés par la province aux zones de secours en raison d’une décision de la Région de Wallonie, soit 8 millions de plus que ce qui avait été initialement prévu.

Mais, a ajouté le député président, " nous avons fait d’une contrainte régionale une opportunité pour nous recentrer sur nos missions principales qui sont l’enseignement, la culture, le vivre mieux et la transition territoriale ", ajoutant " il est logique que, là où le rôle de la province se réduit à celui d’un Bancontact, les dépenses soient réduites ou supprimées ".

Dès janvier 2021, certaines activités seront donc abandonnées (tourisme, relations internationales, promotion de l’environnement…) ou progressivement réduites (imprimerie, services de support…) et permettront de diminuer la charge salariale de 600 000 euros.

Le regroupement de tous les services provinciaux dans la nouvelle Maison de l’administration provinciale (MAP) permettra aussi des économies en matière de loyers, de frais d’entretien, d’eau, de gaz ou d’électricité.

Nous reviendrons en détail sur ce budget à l’occasion de sa présentation officielle ce vendredi matin au conseil provincial mais signalons déjà que celui-ci prévoit 145 958 800 euros de recettes pour 154 938 564 euros de dépense à l’exercice ordinaire ainsi que des dépenses à l’exercice extraordinaire de 40,8 millions d’euros.

Un projet de budget qui a déjà provoqué une réaction du côté socialiste du conseil provincial. " C’est le premier aboutissement d’une réforme inhumaine décidée par quatre députés, clame Antoine Piret. Les objectifs budgétaires qui s’imposent à nous sont difficiles mais ils ne peuvent pas justifier certains choix. Trois points sont pour nous inacceptables : les coupes généralisées dans les associations et les services utiles à la population, le décalage avec les épreuves que traversent en ce moment les citoyens et le refus d’analyser les propositions de la minorité pour s’en sortir ! "