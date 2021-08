Lauréats du budget participatif de la Ville de Namur, le RC Namur et le Repair Café de Basse-Enhaive ont inauguré leur projet, l’un lors de la course de la Miaou, et l’autre lundi dernier à la Maison de quartier de Jambes. Ils font partie des 22 projets lauréats à avoir remporté le premier budget participatif de la Ville de Namur, lancé en septembre dernier, qui a mis en jeu 330.000€ autour des thématiques environnementales, de dimension sociale et d’amélioration du cadre de vie.

Première concrétisation avec le RC Namur (for All) qui a ouvert le départ, en participant au 37e jogging de la Miaou avec la joëlette tout récemment acquise. Il s’agit d’un fauteuil tout terrain mono roue permettant la pratique de la course ou de la randonnée à toute personne à mobilité réduite ou en situation de handicap, enfant ou adulte avec l’aide d’accompagnateurs le tractant et en en assurant l’équilibre. La remise symbolique du dossard n°1 a été effectuée par Patricia Grandchamps, échevine en charge de la Participation venue encourager les participants de la course des 5,6 kms. Le Bourgmestre Maxime Prévot était également présent pour les accueillir à leur arrivée. Ce premier jogging en joëlette a ainsi permis de transporter et d’honorer la carrière sportive de Monsieur Guido Colpaert, membre éminent du Club qui a longtemps pratiqué le running afin de retarder les effets de la maladie de Parkinson. C’est avec une émotion toute particulière que la boucle s’est achevée sous le soleil dominical.

Seconde concrétisation avec l’inauguration du Repair Café de Basse-Enhaive qui s’est dotée de petits matériels et de tables pliantes permettant de réparer et entretenir les machines à coudre. Constituée par des habitants du quartier, cette initiative citoyenne s’est d’abord déployée à la Maison des Jeunes de Basse-Enhaive qui a hébergé les activités du Repair Café. A présent, ils se situent dans un local de la Maison de quartier de Jambes. Il s’agissait du projet ayant demandé le plus petit budget, pleinement inscrit dans la démarche environnementale, de cohésion sociale et de vie de quartier. Plusieurs membres du Collège étaient présents pour féliciter l’ensemble des bénévoles pour leur implication et les liens qu’ils créent.