Rappelez-vous, en septembre 2020, une somme de 330 000 € était mise à disposition des citoyens et citoyennes et un appel à projets citoyen lancé. Celui-ci consiste à inviter les personnes désireuses d'apporter du changement ou de l'évolution dans leur ville à déposer un projet respectant les thèmes de l’environnement, de la dimension sociale et du cadre de vie.

Un total de 79 dossiers très diversifiés ont été déposés. Après analyses approfondies par les différents services communaux, 64 dossiers ont finalement été retenus et sont soumis au vote des namurois et namuroises ainsi qu'à l'évaluation d'un comité d'experts et d'expertes.

En tant que citoyenne et citoyen namurois, vous pouvez voter pour le ou les projets qui vous tiennent à coeur à partir de ce lundi 8 jusqu'au dimanche 28 mars.

Liste complète et descriptif des projets : https://www.namur.be/fr/actualite/images-et-documents/description-des-projets-ok-2.pdf