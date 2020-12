Le budget pour l’année 2021 sera présenté ce lundi soir lors du conseil communal de Dinant. Un budget en boni de 460.000€, annonce le bourgmestre de Dinant Axel Tixhon. « Avant, quand on arrivait à l'équilibre, on était contents. » L'an dernier, ce boni était de 40.000€. « Et on avait gratté. »

Alors qu’ils s’attendaient à devoir faire face à plusieurs difficultés liées au budget du CPAS ou à une baisse de l’IPP, le bourgmestre dinantais et son équipe ont eu de bonnes surprises. "Le CPAS pourra amortir ses dépenses avec ce qu’il avait mis de côté. Les estimations sur l’IPP sont par ailleurs similaires à celles de l’an dernier." A cela s’ajoute l’arrivée à échéance de deux emprunts bancaires de 20 ans. "Celui de la construction du casino de Dinant et de la salle la Balnéaire ainsi que celui de la sécurisation de la falaise, en dessous de la Citadelle où un rocher était tombé. Cela représente 380.000€." Auquel il faut ajouter les 250.000€ du financement de la zone de secours Dinaphi, qui revient désormais à la Province de Namur.

Grâce à ce boni, la commune de Dinant va investir dans son personnel. "On va engager un spécialiste des ressources humaines pour gérer la modernisation de notre administration, un informaticien et un conseiller en énergie pour optimiser la consommation dans les bâtiments publics. On va aussi octroyer une dotation exceptionnelle de 70.000€ (1.500h sur le terrain à la zone de police pour lutter contre les incivilités durant la saison touristique." Une "brigade propreté" qui prendra ses quartiers dans l’ancien commissariat de police va aussi être mise en place.

À l’extraordinaire, le Collège dinantais n’a par contre pas de grands projets à annoncer. Ceux évoqués il y a un an sont toujours d’actualité. À savoir un accent mis sur les salles de village, les plaines de jeu et les travaux routiers avec, par exemple, 500.000€ pour la rénovation de la rue St-Pierre. La crise du Covid incite également à la prudence. "On a un grand retard au niveau de l’entretien et la mise en conformité des bâtiments communaux. On a déjà avancé là-dessus en 2020 en faisant un inventaire, maintenant on sait ce que ça va nous coûter. Idem pour les plaines de jeux. Là où il n’y en a pas, on en construira. Comme a à Bouvignes."