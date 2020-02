Il faudrait qu’il y ait une interruption de service de plus de deux heures sur une ligne pour que le TEC examine la question

Bonne nouvelle: à Namur, toutes les lignes de bus circulent à nouveau normalement. Par contre: les usagers, même abonnés, ne seront pas indemnisés pour les nuisances subies pendant la période où jusqu'à un tiers de la flotte hybride a été immobilisée.

On en a appris davantage sur les raisons de la défaillance des bus hybrides suite à une question posée à l'échevine de la mobilité par le conseiller communal Fabian Martin.

"Après la saturation de l’offre qui régulièrement amène les utilisateurs habituels à devoir attendre le prochain bus par manque de place - Je l’ai souvent relayé ici et en commission -, des parcours ont dû être supprimés à cause de bus à l’arrêt. Sur les 46 bus hybrides namurois, nombre d’entre eux sont hors service… Dans quels délais pouvons-nous espérer une régularisation de l’offre initiale ? Quel est le nombre exact de bus qui sont concernés par une panne ? Des pistes de solution pour répondre à ce besoin sont-elles envisagées dès lors que les problèmes techniques de nos bus namurois seront résolus?", a-t-il notamment soulevé.

"Les flottes Volvo (de Namur et de Charleroi) ont été impactées par une usure prématurée d’un composant électrique. Cette défaillance étant apparue bien plus tôt que prévu, les stocks de réserve ont été rapidement épuisés. Au plus fort de la crise, 28 bus ont été immobilisés. Depuis le 3 février, un plan d’action a été mis sur pieds en collaboration avec le constructeur. Un stock-tampon a été constitué pour faire face rapidement à toute nouvelle défaillance éventuelle. En date du 12 février, il restait 8 bus immobilisés à Namur, mais pour d’autres raisons… La situation est désormais rétablie à Namur et toutes les sorties sont effectuées", rassure Stéphanie Scailquin après avoir pris ses informations auprès du TEC et soulignant que la ville na gère pas les transports en commun.

"Je vous rejoins: la situation est vraiment regrettable, et elle empêche certains de bénéficier de leur transport habituel pour le travail, l’école ou même pour se rendre à des soins de santé. Aussi, il est impératif que ces usagers puissent connaître au mieux l’état des lieux des bus qui roulent, des horaires… C’est d’ailleurs à l’initiative de la Ville qu’un plan de communication à l’attention des voyageurs a été mis en place pour les informer de l’impact sur leurs déplacements. A terme, le Système de transport intelligent pourra aussi servir dans de telles situations", précise encore l'échevine de la mobilité.

Malheureusement, même si bon nombre d'usagers ont réellement pâti de la situation, il n'y a pas de remboursement ou de compensation possible. "Dans ses conditions générales de vente, le TEC répond clairement qu’il ne peut y avoir de dédommagement dans le contexte évoqué. Il faudrait qu’il y ait une interruption de service de plus de deux heures sur une ligne pour que le TEC examine la question", informe-t-elle.