Depuis le samedi 10 octobre, un arrêté de police du Gouverneur de la Province de Namur, Denis Mathen, ordonne la fermeture des buvettes et cafétérias de tous les clubs de sport durant un mois, jusqu’au 10 novembre. Une mesure similaire a été prise en province de Liège, de Hainaut et de Luxembourg. « Cet arrêté sera non pas abrogé mais suspendu », annonce-t-il ce mercredi.

(...)