Charlotte Deborsu est l’échevine de l’État civil. C’est elle qui officie pour la majorité des mariages sur le territoire de la Ville de Namur depuis près d’un an et demi. Elle témoigne des chamboulements successifs survenus en la matière depuis le confinement.

Les mariages étaient-ils plutôt annulés ou maintenus à partir du moment où l’assistance a commencé à être limitée ?

"Nous avons connu plusieurs cas de figure : celui où n’était autorisé qu’un maximum de 20 personnes, puis ça a baissé à 10 personnes. Pour finir dans une configuration où seuls les mariés et deux témoins pouvaient être rassemblés. Curieusement, pendant cette période, peu de mariages ont été reportés : les Namurois tenaient à se marier à la date fixée."

Dans quelle ambiance cela se déroulait-il ?

"C’était étrange - je distribuais du gel hydroalcoolique à chacun avant de signer - et en même temps assez unique. Malgré tout, les mariés étaient un peu tristounets quand il n’y avait que moi, l’officier de l’État civil et deux témoins. Comme ces derniers ne sont pas obligatoires, certains prenaient un photographe à la place. On a même eu un mariage très particulier avec l’une des témoins qui relayait auprès de la famille des mariés par Skype. Il n’y avait personne et pourtant beaucoup de bruit : l’audience sur l’écran, d’origine africaine, était très joyeuse et chantait !"

Il y a quelques jours, la décision a été prise de tout reporter : comment cela se passe-t-il ?

"La saison haute des mariages commence à peine, mais pour avril il y a quand même 33 mariages annulés. Les circonstances sont particulières et ces personnes ont ma priorité : j’ai élargi les horaires du samedi, pour accueillir six mariages supplémentaires chaque semaine à partir du moment où l’on pourra à nouveau les célébrer. Et puis il y a la possibilité de le faire le vendredi."

Que préfèrent-ils ?

"Ils sont tous très compréhensifs. Certains avaient prévu un grand mariage et reportent carrément d’un an. D’autres choisissent une date à l’automne…"

Tout annuler : c’était la bonne décision ? C’est vous qui avez demandé cela, non ?

"Oui, parce qu’à Namur, comme dans d’autres communes, plusieurs couples organisaient tout de même une petite fête chez eux et ce n’est pas le sens du confinement. Je ne les condamne pas : qui a envie de se marier seul et de célébrer ça sans ses proches ? Mais j’étais très inquiète quand certains m’ont confié leurs projets."

Magali Veronesi