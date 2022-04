Cabaret, est un spectacle pluridisciplinaire qui s’offrira au public à l’automne-hiver 2022. Au cœur de cette création mise en scène par Jack Cooper, l’histoire extravagante de Julia sur les traces du cabaret de son enfance. Elle y retrouve son insouciance, sa jeunesse, ses souvenirs de scène et son ami imaginaire Bruce.

Les chevilles ouvrières du projet indiquent : "Passer les portes du Cabaret Julia!, c’est oublier la frontière entre l’imagination et le réel. Le spectacle fera sa tournée dans un Magic Mirror scintillant. Ce chapiteau atypique au décor de velours rouge et de miroirs accueillera les spectateurs dans une expérience immersive inoubliable. ­Cette création originale est mise en scène par Jack Cooper, à la tête du festival Bruxellons et référence belge du music-hall. La troupe créative d'une dizaine d'artistes est notamment composée de Janine Godinas, comédienne chevronnée depuis 60 ans. Sur scène, le contraste entre son personnage Julia et celui de son ami imaginaire sera haut en couleur. Ce dernier sera interprété par Bruce Ellison, figure dans l’Etrange Mister Knight. Ce duo sera accompagné par de talentueux circassiens et d’autres étonnantes disciplines."

Ll’équipe de Pastoo, également organisateurs des festivals LaSemo et Namur en Mai, est à l’origine de la création. Les places sont dès à présent en vente sur www.cabaretjulia.be.

