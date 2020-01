Même si le nombre global de vols par effraction dans les habitations n’est pas à la hausse, cela reste une priorité pour la police de Namur.

Avec les jours qui rallongent, le nombre de cambriolages devrait aller en diminuant. Qu’en est-il des chiffres de l’année 2019 ?

"Ils n’ont pas connu de hausse particulière par rapport aux autres années à la même saison, note le commissaire divisionnaire Manu Leleux. Évidemment, si ma maison avait été visitée, je ne serais pas ravi de lire cela. Mais que les Namurois se rassurent : que les chiffres soient en hausse ou stationnaires, la lutte contre les cambriolages reste une de nos priorités", tempère le chef de la police locale de Namur.

Les groupes de surveillance se multiplient dans les quartiers les plus visités par les voleurs et plusieurs cambriolages ont encore été observés pendant le week-end dernier en soirée, voire pendant la journée en ce début de semaine, dans les quartiers de Belgrade et Flawinne notamment. Mais aussi dans d’autres villages proches de l’autoroute qui permettent aux auteurs de prendre la fuite rapidement.

Les habitants de ces quartiers plus visés auront remarqué l’intervention d’hélicoptères à plusieurs reprises, dans des cas de cambriolage. "En effet, lorsque les victimes nous préviennent très vite et qu’on a de bonnes raisons de croire que les auteurs sont encore sur place, on envoie un maximum de forces sur place", souligne le commissaire. Il peut s’agir de policiers, de chiens pisteurs et même d’un hélicoptère.

"Lorsqu’une opération est prévue à l’avance, on le réserve. Mais il nous arrive aussi de faire appel à lui à l’improviste ; il faut savoir qu’un hélicoptère est en stand by 24 heures/24 et prêt à décoller en 3 minutes. Et même s’il est en intervention à Charleroi ou Liège, il peut s’interrompre pour venir sur Namur à la demande : cela ne prend que quelques minutes", souligne Manu Leleux.

Une de ces interventions suite à un appel avec des combis et l’appel à un hélicoptère a permis l’arrestation d’une personne dans l’ouest de Namur fin novembre.

Son conseil pour les personnes ayant constaté un cambriolage ou une tentative de cambriolage récente : "Ne pas prendre de risque, relever un maximum d’informations (description de la personne aperçue, dans quelle direction il a pris la fuite…) et appeler la police au plus vite. Plus les renseignements arrivent vite, plus nous sommes en mesure d’intervenir."