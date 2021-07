En concertation avec le Gouverneur Denis Mathen, la Gouverneure ff. de la province de Namur a réuni ce mardi 14 juillet le comité de coordination et de crise et décidé suite à celui-ci et à une rencontre avec les fédérations de mouvements de jeunesse, de déclencher la "phase provinciale de crise".

Marie Muselle, la Gouverneure FF, indique : "Dès hier soir et toute la nuit de lundi à mardi, les services du Gouverneur ont assuré une coordination avec les pompiers (zone Dinaphi) et les communes dans le sud de la province, de missions liées à la gestion de l’évacuation de plusieurs camps scouts en raison des pluies abondantes, Un grand nombre de camps ont déjà été évacués, d’autres ont été postposés et des solutions ont été trouvées pour l’accueil temporaire des jeunes et leur retour en famille. Malgré tout, un besoin de coordination au niveau provincial nécessitait le déclenchement du plan provincial en se basant sur les prévisions météorologiques de l’IRM et la situation des bassins hydrographiques défavorables pour l’instant, et compte tenu que les intempéries touchent aussi la population et nécessitent des interventions des services de secours. Nous continuons donc à suivre la situation d’heure en heure et une vidéo-conférence est prévue avec les bourgmestres de la province cet après-midi pour veiller à la bonne coordination de toutes leurs actions."