Après 40 ans, Canal C change de peau et devient Bouké ! Qui dit changement de nom dit aussi repositionnement. Des workshops ont été réalisés au sein du média pour définir cette nouvelle stratégie, cette nouvelle image et cette nouvelle identité. Un manifeste a été rédigé. Plus que jamais, Bouké souhaite relayer la vie de sa région à travers des contenus simples et agréables.

Le slogan ? "Bouké, le média made in chez nous". Il se décline actuellement en jaune et noir, les couleurs de la province de Namur et évoque évidemment Li Bia Bouquet. Fabien Bruyneel, directeur, explique : "Bouké est avant tout une marque multiouvertures, moderne et design qui fera de la télévision, du web, qui sera présent sur les réseaux sociaux et pourrait faire des podcasts. Nous voulons vraiment aller au-delà de la télévision, géographiquement et thématiquement et jouer la carte des différents médias. Le public pourra aussi devenir producteur d’informations et de contenus."

Durant les 4 mois et demi qu’il reste avant le rebranding de Canal C, les équipes plancheront sur un nouveau site web, mais remettront également au goût du jour les studios et régies. Le média pense également à l’évolution de son JT.