Joël Penoit est un patient traité pour un cancer de la vessie depuis environ 3 ans à Mont-Godinne. "On m’a diagnostiqué un cancer superficiel de la vessie qui se soigne assez bien par immunothérapie", nous explique le sexagénaire qui n’a heureusement pas dû suivre de traitement plus lourd comme la chirurgie, la chimiothérapie ou la radiothérapie.

Les tumeurs superficielles de la vessie ont tendance à récidiver. Dans les cas comme celui de Joël Penoit, on injecte directement par sonde de l’OncoTICE ou une autre marque de BCG (vaccin de la tuberculose) pour diminuer le risque de récidive.

"Cela demande un contrôle attentif et régulier pendant plusieurs années. On m’a expliqué que la régularité était un élément clé, donc on vérifie régulièrement l’état de ma vessie, puis, au besoin, on m’instille le médicament pendant plusieurs semaines", explique Joël Penoit qui s’inquiète du fait que son traitement est sans arrêt reporté. Depuis septembre, les injections sont repoussées car le médicament est en pénurie.

"Ce genre de molécule n’intéresse plus l’industrie pharmaceutique. C’est la politique de l’argent. On préfère produire des médicaments qui rapportent plus et coûtent beaucoup plus cher", s’indigne le professeur Lionel D’Hondt, oncologue au sein du CHU UCL Namur - site de Godinne.

Ce qui n’est pas sans conséquence. Même si le cancer dont souffre Joël Penoit est superficiel, le report d’un traitement pourrait avoir des conséquences. "Dans des cas extrêmes, en raison de ces pénuries, on pourrait avoir besoin d’une chirurgie là où un traitement très peu invasif peut suffire", décrit le médecin qui regrette de devoir choisir les patients qui ont le plus besoin des traitements, de devoir en écourter la durée ou bien de sabrer complètement dans les doses d’entretien.

"C’est la politique de l’argent. Dans le genre de cas qui nous concerne, un cancer superficiel de la vessie, on voit un bénéfice collatéral positif avec un médicament très ancien et peu onéreux. Mais dans quelques années, les firmes pharmaceutiques nous vendront le même principe avec de l’immunothérapie beaucoup plus chère."