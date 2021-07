La CAP (Camionnette Andennaise Participative) est un nouvel outil mis à disposition des acteurs socio-culturels andennais désireux de réaliser des activités au sein des villages de l’entité. Mis à disposition par la Ville d’Andenne et subventionné par la Province de Namur, l’objectif est de permettre aux acteurs socioculturels andennais d’étendre leurs actions à l’ensemble du territoire.

La ville d'Andenne indique : "Ce véhicule peut exclusivement être emprunté par des associations dont le siège social est établi à Andenne et pour mener des actions gratuites et non-lucratives au sein de l’entité andennaise. Ce véhicule est destiné à l’organisation d’activités en plein air, le véhicule jouant le rôle de boite à outil en incluant différentes possibilités : local d’accueil, matériel de projection, sono, etc. Que ce soit pour faire découvrir les plaisirs de la lecture ou des arts, pour mettre en place des ateliers sportifs ou pour permettre à des éducateurs de discuter avec les jeunes (et les moins jeunes) en difficulté ou en situation d’isolement, la CAP présente des services comparables à ceux d’une maison de quartier qui sillonnerait le territoire."

Comme le stipule le règlement d’utilisation du véhicule, les demandes de réservation doivent être introduites au moins 10 jours avant la date de réservation.

Infos : Cap Mobile, Maison de quartier mobile, contact.cap@ac.andenne.be, Rue de la Papeterie, 3 5300 Andenne, 085/84.95.77