Namur: capitale de la culture numérique Namur Grégory Piérard © D.R.

Acquis par la Ville de Namur, grâce à des subsides régionaux, et confié à l’association namuroise KIKK pour sa gestion quotidienne et son animation, l’arrivée du Pavillon permet à la ville de disposer, au bout de l’esplanade de la Citadelle, d’un bel outil attractif tout en confirmant sa position de Smart City. Il a pour ambition de devenir un lieu permanent d’échanges destiné au grand public comme aux initiés. Offrant ainsi la possibilité au plus grand nombre de décortiquer les cultures numériques et par conséquent de s’approprier les défis actuels et futurs d’un monde en mouvement tout en constituant un lieu de référence pour le secteur.