K-price s'apprête à ouvrir les beaux jours en extérieur rue Saint-Loup dans le piétonnier namurois.

Caprice d'ambiance, le bar à cocktails de la rue Général Michel, près des Casernes, va déménager à l'automne. Les locaux dans lequel l'endroit où les Namurois aiment faire la fête depuis des années sont vendus. Il s'y dressera après travaux un ensemble de logements et de bureaux. Le nouvel écrin de K-price se trouve dans le piétonnier, rue Saint-Loup, à l'endroit laissé vacant par le restaurant libainais Le Chemin du cèdre.

Les travaux sont en cours tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du bâtiment. C'est que la terrasse accueillera bientôt (encore ce mois-ci normalement) les fêtards par beau temps. Les jours de pluie, ce sera au bon vieux Caprice d'ambiance que l'on pourra boire et danser lors de quelques soirées jusqu'à mi-octobre.

Le patron annonce un concept lounge, salon, chill out sur 400 mètres carrés avec la déco baroque et les fauteuils rouges que l'on connaît, mais avec plusieurs espaces (bar, brasserie...) sur les deux étages. Plus la terrasse en cours d'aménagement. On y prévoit moins de fêtes jusqu'aux petites heures, mais autant d'ambiance et d'occasions de se détendre entre amis.