À peine ado, Carine Stage est prise par le démon de l’écriture. "J’ai toujours eu envie d’écrire. Pourquoi ? Je ne sais pas, c’était quelque chose qui était en moi", raconte l’auteure namuroise qui très vite a commencé à rédiger des articles sur la vie associative ou la culture pour des journaux toutes-boîtes.

Une passion qu’elle allie assez tôt avec le plaisir du voyage, de la découverte (normal pour une graduée en tourisme) et qui donne naissance à deux premiers livres : "Éloge du voyage" et "Promontoire pour envol". Elle y raconte son vécu, ses expériences de voyages, ses rencontres, souvent magiques avec des gens dont elle s’imprègne de la culture, la façon de vivre.

Mais pour Carine, le plus beau des voyages, c’est peut-être à travers sa ville de Namur qu’elle le vit maintenant en permanence.

Celle qui a créé la page Facebook "Citadelle de Namur, mon Namour…" a choisi cet endroit emblématique de la capitale de la Wallonie comme décor principal de son roman "le réveil de Coquelicot" paru l’an passé. L’histoire d’une jeune fille dont le terrain d’action préféré est ce superbe domaine fortifié que Carine décrit de façon superbe, amenant ses lecteurs à la découverte d’endroits trop peu connus du grand public.

C’est sur ce site que son héroïne Coquelicot fera elle-même une découverte qu’elle tiendra longtemps secrète et plus tard une rencontre qui bouleversera sa vie et lui permettra d’établir des liens entre sa ville et celle de Besançon où elle découvrira une citadelle jumelle de celle de Namur.

Un roman un brin autobiographique, conçoit l’auteure : "C’est le cas de tous les auteurs. Dans leurs écrits, on retrouve toujours une part d’eux-mêmes. Comme Coquelicot, je suis passionnée par la citadelle et j’ai toujours rêvé d’y ouvrir une maison d’hôtes. Comme elle, je suis une fille curieuse, aventureuse. Coquelicot, c’est une fleur de terre, sauvage, je me retrouve dans mon héroïne."

Le "Réveil de Coquelicot" est une façon de raconter la citadelle autrement. "Je m’y promène très souvent et encore maintenant, je découvre de nouvelles choses. Ça me permet de la voir d’une façon différente de ce que proposent les circuits touristiques officiels et j’ai envie de partager cette expérience avec d’autres. Je connais la vie du domaine fortifié, je parle régulièrement avec des habitants du site qui me racontent un tas d’anecdotes. C’est vraiment un endroit où je me sens bien, où je peux me ressourcer", narre encore Carine Stage.

Au-delà du domaine militaire, c’est Namur qui la passionne ": "On vit dans une belle région. C’est mon terroir, j’ai envie d’en faire profiter les gens. Je fouille, je cherche, je parle. Je dois ressentir les émotions du plaisir, de la découverte ou de la détente pour les partager avec d’autres".

Carine Stage, écrivaine du terroir ? Certainement. On la retrouvera dès lors avec plaisir dans son prochain roman qui aura pour cadre l’Abbaye Notre-Dame du Vivier à Marche-les-Dames.

Patrick Lefèbvre