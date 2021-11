Carole Mawet, une habitante de Mont (Yvoir) s’est lancée il y a 13 ans dans l’analyse couleurs. Elle aide, via la méthode des quatre saisons et la technique du drapage, les femmes à trouver les couleurs qui leur correspondent le mieux. Le principe : présenter des étoffes colorées près du visage afin de savoir quelles sont les couleurs qui ternissent et celles qui illuminent la personne qui se présente à elle. "Que ce soit pour les vêtements, les bijoux, etc. L’objectif est de voir ce qui lui va", nous explique-t-elle.

Mais depuis trois ans, Carole Mawet a d’autres cordes à son arc. Elle est aujourd’hui une "éveilleuse et tuyauteuse holistique et spirituelle de bien-être". En d’autres termes, elle conseille et tuyaute les femmes sur ce qui les aide à mieux vivre, en matière de beauté, bien-être ou spiritualité. "Le nouveau monde ne va pas bien. Il faut s’ouvrir à d’autres choses pour notre bien-être."

S’ouvrir à d’autres choses passe, par exemple, par mieux se connaître soi-même. "Pour ne pas rentrer dans un moule que la société veut nous imposer, dans une case." Elle veut faire rayonner les femmes, de l’intérieur et de l’extérieur.

Elle propose ainsi des séances individuelles de "tuyaux bien-être" et "tuyaux bien-être et analyse couleurs". Si nécessaire, elle guide les gens vers d’autres praticiens. Elle se sert également d’objets pour arriver à ce résultat. "Des bougies avec des cristaux, des Palo Santo (ndlr : bâtonnets de bois à brûler), des bracelets ou autels spirituels, des fleurs et pierres de vie, etc."

Your Colors ne s’adresse pas aux hommes. Pas encore, en tout cas. "Les hommes commencent à avoir du mal à se positionner dans ce monde. J’ai de plus en plus de demandes. Pourquoi pas dans le futur."

Carole Mawet a par ailleurs développé, avec Claire Biettlot, une autre namuroise, le réseau féminin Taura qui "relie et éveille toutes les femmes, peu importe ce qu’elles font dans la vie." Ces rencontres entres femmes vont pouvoir s’outiller pour mieux se connaître, se faire confiance et rayonner.

Aussi des conférences

Ses conseils, cette habitante d’Yvoir les donne aussi lors de conférences payantes (89€). La prochaine aura lieu à Namur (Ndlr : lieu à déterminer) le 26 novembre, où trois outils seront présentés. Carole Mawet présentera le "diamant de naissance." "On le fait une seule fois dans sa vie et convient à des parents, enfants, couples,… Il permet de cheminer vers la meilleure version de soi-même. C’est calculé à partir de la date de naissance, du prénom et du nom de famille et dévoile 24 facettes de l’être. C’est issu de l’astrologie, de la numérologie et du hiking, un outil spécifique, qui va permettre de voir quelles sont les forces et faiblesses dans une série de domaines et donc de savoir s’il y a encore des choses à transcender pour être meilleure version de soi et rayonner." Deux autres expertes, Ness Klepandy et Marie Winand, présenteront Human Design et Rencontre avec sa famille d’âme