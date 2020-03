Florence Fernémont n’est pas seulement une entrepreneuse à la tête de cinq boulangeries-pâtisseries. Elle contribue à rehausser le métier grâce à une passion, un engagement, des valeurs et à une stratégie de marketing. Normal : c’était son premier métier.

Comment êtes-vous arrivé à reprendre une boulangerie ?

"Je m’amusais à faire de la pâtisserie quand j’étais enfant. J’ai toujours eu la culture du goût, du local, de l’artisanal. Je me réjouis de voir des consomm’acteurs avec des demandes de qualité. Après une première carrière enrichissante dans la publicité et le marketing, j’ai eu l’impression que j’avais tout donné et j’ai envisagé un changement de vie, en concertation avec la cellule familiale. J’ai toujours été attirée par le chocolat et j’avais fait une formation de deux ans en boulangerie-pâtisserie."

Cela fait plus de 15 ans maintenant, vous avez grandi. Dans quelles proportions ?

"Carrément Bon, c’était huit personnes au début, on est une trentaine maintenant. Le chiffre d’affaires a été multiplié par cinq. Mais ce qui est important, c’est que même en grandissant, on garde les mêmes valeurs, la même qualité de produits. C’est ça la condition du développement de l’entreprise."

Le développement ne signifie pas forcément de concessions ?

J’aimerais tordre le cou à l’idée selon laquelle l’artisanal doit rester à toute petite échelle. Ce n’est pas parce qu’on est passé du cheval de trait au tracteur qu’on a produit de moins bons légumes. Ce qui est important, c’est qu’on s’engage à tout faire nous-même avec des produits de qualité. Pour le Merveilleux, on n’achète pas une meringue toute faite ou des copeaux de chocolat qui ont passé six mois dans un carton. Le futur déménagement de notre atelier dans le zoning de Suarlée ne changera rien à notre façon de faire et à la qualité, mais permettra plus de confort dans la production.

Vous allez beaucoup agrandir ?

"On passera de 300 m2 environ à 700 m2. Mais l’élément le plus important est qu’à l’avenir, on sera sur un seul niveau et que le confort de travail sera accru. Le métier de boulanger est difficile. Qui a encore envie de passer toutes ses nuits à l’atelier, week-end compris, de ne pas avoir envie de famille ? Aujourd’hui, surtout avec la fermentation lente, des équipements permettent de fabriquer le pain en journée. Il doit reposer et juste être enfourné le matin. Cela signifie moins de travail de nuit.

L’avenir verra le développement de nouveaux produits ?

"Pas tout de suite. On va d’abord stabiliser la production et puis on pourra se permettre de ne plus se freiner lorsque quelqu’un aura une idée. Actuellement, nous sommes au maximum de notre capacité. Alors que nous sommes en train de fabriquer les œufs de Pâques, nos pâtes à tartiner, confitures et bâtonnets pralinés devront attendre un creux."

Où en êtes-vous dans le projet de déménagement ?

"Les actes d’achat du terrain vont être signés. Le permis sera accordé fin du mois avec un peu de chance ou un peu plus tard. Puis il faudra construire le bâtiment. Il s’agit d’un gros investissement car les normes de l’agroalimentaire sont très exigeantes."

Et la place des femmes dans votre secteur d’activité ?

"Avec Carrément Bon, on sort du schéma classique du boulanger à l’atelier et de sa femme en boutique. Ça détonne. Je ne fais pas de distinction de genre quand j’embauche. Mais je suis contente de voir que davantage de femmes sont présentes dans la profession. Plus en pâtisserie qu’en boulangerie. Mais cela devrait encore évoluer avec l’achat de machines qui soulèvent et reversent le pétrin car c’est encore un frein physique pour certaines."

C’est en 2004 que la boulangerie-pâtisserie Rouard, déjà renommée, est devenue Carrément Bon chaussée de Louvain à Bouge. Florence Fernémont s’est associée à une vendeuse de l’ancienne équipe et a lancé la marque au carré orange, forte de son expérience en agence de publicité.

"Encore aujourd’hui, on reste dans la ligne qu’il a tracée : l’excellence, la créativité et l’authenticité. Dans le métier, c’était un grand monsieur qui fabriquait des petits gâteaux individuels et travaillait avec des restaurants gastronomiques notamment. Il est malheureusement décédé peu de temps après la reprise, mais m’a fait confiance, m’a accompagnée et j’ai toujours une photo de lui dans mon bureau", confie celle qui avait des grands-parents agriculteurs.

La boutique de Bouge, où se trouve également l’atelier, a été suivie par l’ouverture du magasin d’Éghezée, de celui de Namur centre (d’abord rue des Croisiers puis rue Saint-Jacques) qui a déménagé à Belgrade, et enfin Jambes et Thorembais. "On reviendra peut-être un jour dans le centre de Namur. Mais on va d’abord se concentrer sur le déménagement de notre atelier à Suarlée. La difficulté dans le centre, notamment devant le montant des loyers, c’est de quantifier combien de clients sont nécessaires pour tenir."

Magali Veronesi