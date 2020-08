En 2016, le gouvernement wallon a adopté un accord-cadre d’un montant global de 12 millions d’euros, pour une durée de 10 ans (2017 à 2026) afin de procéder aux travaux nécessaires pour stabiliser la cathédrale Saint-Aubain, propriété commune des provinces de Namur et de Luxembourg.

Si l’on ajoute la quote-part de chacune des provinces, on arrive à un budget total d’environ 14 millions d’euros. Quatre ans après, où en est ce chantier de rénovation dont on ne voit pas grand-chose de l’extérieur ? "Les études préalables sont bouclées, les travaux d’urgence ont été faits et le gros morceau va pouvoir commencer par les travaux de stabilisation de l’édifice l’année prochaine" , répond le député-président Jean-Marc Van Espen.

La tâche est d’une telle ampleur qu’il ne restera sans doute rien dans ce subside wallon pour donner un coup de frais à la façade qui en a pourtant bien besoin. "Il y a un gros problème de fondations : la cathédrale s’enfonce. On pouvait le constater à l’œil nu quand on voyait des arbres pousser dans les fissures qui s’écartent au fil du temps" , fait observer Jean-Marc Van Espen.