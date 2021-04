Le point le plus « débattu » lors du dernier conseil communal couvinois était celui relatif à l’approbation du contrat de gestion entre la Ville et l’Office du Tourisme.

Le verdict ? Il a été adopté majorité contre opposition. En clair, l’Office du Tourisme de Couvin passe sous statut d’ASBL communale. En Région wallonne, Couvin innove donc…Ce qui a donné lieu à de vifs échanges entre l’échevine du Tourisme, Frédérique Van Roost, et le conseiller Eddy Fontaine (PEPS). Ce dernier connait bien le dossier, puisqu’il a occupé ce poste d’échevin lors de l’ancienne législature. Il ne comprend pas pourquoi changer ce contrat/statut alors qu’il n’y a aucun intérêt. « L’ODT dépend déjà du CGT (Commissariat Général au Tourisme), le faire passer sous statut communal n’est pas constructif et n’apportera pas de plus value au quotidien. Au contraire, je m’interroge quant au fonctionnement pratique, sur le terrain », dit-il.

Un des exemples qu’il cite est le fait que pour passer une commande d’une simple boîte de vis, cela pourrait prendre plusieurs semaines tant la lourdeur administrative est présente. L’échevine lui répond que cela ne sera pas un problème, que la procédure sera moins contraignante qu’il n’y paraît. Bref, chacun campe sur ses positions.