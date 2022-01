Cécile Op de Beek a 49 ans. Institutrice maternelle de formation, elle travaille comme puéricultrice à Namur. Elle remplace Muriel Minet qui quitte son mandat à la Province pour entrer dans l’exécutif jemeppois en devenant échevine.

Ecolo indique : "Comme conseillère communale, Cécile s’est attachée depuis trois ans à certaines matières comme la petite enfance bien sûr, mais également la cohésion sociale et l’enseignement et elle est très attentive à apporter son soutien aux associations travaillant dans le secteur social. L’environnement fait également partie intégrante de ses préoccupations."

Isabelle Metens a 60 ans. Elle remplace Isabelle Gengler qui quitte son mandat à la Province suite à une réorientation professionnelle. Habitant le village de Courrière depuis 30 ans, Isabelle se rendait en train à Namur où elle enseignait dans une école secondaire et vient de prendre sa retraite. Elle est active depuis longtemps au sein de la commune d’Assesse en tant que membre de la Copaloc et de la CLDR.

"Elle est sensible au bien-être des habitants : liaisons douces, alimentation saine, amélioration des lieux de rencontre, retour des commerces de proximité, ... Elle s'intéresse également aux associations citoyennes et au bénévolat ainsi qu'aux logements intergénérationnels, une opportunité pour les ainés et pour les familles."

Elles rejoignent le groupe des 8 conseillers.ères Ecolo à la Province et ont prêté serment ce vendredi 28 janvier.