En cette période de retour de vacances, les voitures étaient nombreuses à faire la file pour tester les citoyens de retour de zone rouge ou orange. En coulisse, quatre médecins coordinateurs, les docteurs Gérald Van Woensel, Dominique Henrion, Yves Jadoul et Eric Nolmans, chapeautent la Garde médicale namuroise qui a installé le centre de dépistage.

Leurs anecdotes, au passé comme au présent, dénotent beaucoup de questionnements. Comme ce frigobox à l’effigie d’une marque de bière de récup’ utilisé pour stocker les échantillons en l’absence de matériel fourni par en haut. "Rudimentaire. Mais les frottis n’aiment pas la chaleur."

Ou l’absence de contrôle qualité depuis des mois. "On reçoit des instructions différentes pour effectuer le frottis : dans une narine ou les deux selon l’émetteur. On exerce un compromis à la belge. À un certain moment de la crise, nous avions 15 résultats positifs, le lendemain zéro avant de revenir à 15. En tant que scientifique, on se pose logiquement des questions sur notre manière de faire. Mais comme il n’existe aucun contrôle qualité à notre niveau ou ailleurs dans la chaîne, impossible d’être certain qu’on est à 100 % dans le bon."