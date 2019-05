Francis (prénom d'emprunt), comparaissait ce lundi devant le tribunal correctionnel de Namur pour des coups et traitements dégradants infligés en sa qualité d'infirmier au centre neuro-pychiatrique Saint-Martin de Dave en 2012. Aujourd'hui pensionné, il les conteste.

Les faits ont été dévoilés en juin 2016 par le psychiatre Arnaud Misson, qui a travaillé dans l'établissement. Après avoir questionné plusieurs intervenants qui ont côtoyé Francis dans le pavillon où il travaillait, il avait communiqués les faits à la presse.

Francis nie avoir voulu étrangler Daniel que l'on a entendu crier « Arrêtes, tu m'étouffes » dans les couloirs de l'hôpital. En ce qui concerne Fidèle, Francis dit avoir été agressé, avant de lui donner des coups de pied et de le mettre nu en chambre d'isolement. Pour le prévenu, cette deuxième victime n'était pas nue mais en slip, comme le veut la procédure afin de limiter les risques de suicide par pendaison. « Il me harcelait et me donnait des coups, je me suis défendu ».

Le 20 juillet 2012, les infirmiers se sont rendus compte que Dany, un autre patient, souffrait d'une fracture de la clavicule. Francis avait travaillé la veille. Il nie être l'auteur des coups qui auraient pu occasionner ces blessures. « Je n'ai jamais frappé un patient ». Enfin, on l'aurait entendu dire « Ta mère aurait mieux fait d'avorter » à Thierry, ce qui est considéré comme un traitement dégradant par le ministère public. Ceci après lui avoir frappé la tête au mur à plusieurs reprises dans la douche. « C'est sorti comme cela. Je l'ai dit dans le bureau, pas devant le patient ou sa famille. »

Me Ghesquière, avocat de Daniel, pour qui il réclame un dommage moral de 1500 €, s'indigne. « Mon client est sans défense et a un usage limité de la parole, il est comme un enfant. C'était une proie pour le chat. Les faits sont d'une extrême gravité, c'est de la violence banalisée, quotidienne et valorisée. Le recours à cette violence était quasi systématique dans le chef du prévenu. Les auditions font état d'une réelle culture de la violence. Il y avoue lui-même avoir dépassé certaines limites. Il était réputé pour cela au sein de l'établissement, sa brutalité était connue depuis 30 ans où il faisait régner un climat de terreur et de tyrannie. »

Le substitut Virginie Kerkhofs réclame un an de prison et une amende de 200€ à l'égard de Francis. « Ce pavillon accueille les cas les plus lourds, les gens qui sont les plus vulnérables et pour qui c 'est impossible de dénoncer ces agissements. Il existe une loi du silence au sein de l'établissement. Suite aux faits, le prévenu a été mis à pied un jour. Dans les auditions on parle également de gifles et de coups de pied, on l'accuse d'avoir traîné un patient par les cheveux alors qu'il aurait mis un essuie autour du coup d'un autre pour l'étrangler. »

Me Wilmotte demande l'acquittement de son client. « Cette affaire est une cabale orchestrée par un psychiatre qui n'a pas supporté d'être déplacé de pavillon au sein de l'institution après avoir noué une relation avec une infirmière. Les méthodes qu'il a utilisées pour interroger les infirmières dans la cadre de son enquête sont dignes de la Gestapo, les personnes entendues étaient très mal à l'aise car mises sous pression. Dans cette affaire, c'est parole contre parole à chaque fois car personne n'a jamais été témoin de coups, il n'y a pas un seul certificat médical. Pour ce qui est de la scène de la douche, il n'y a même pas de trace de coup. Le dossier répressif ne contient rien. Les personnes concernées souffrent de pathologies lourdes, dans ce pavillon, la violence est constante de la part des patients et il faut pouvoir la contenir sous peine que la situation dégénère. »

Jugement le 3 juin.