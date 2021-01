En ce qui concerne la vaccination de la population, la Ville dispose à ce jour de peu d’informations. « Nous savons qu’un centre majeur de vaccination va être créé au NamurExpo et un centre secondaire verra le jour sur le site de l’ancienne caserne militaire de Belgrade, là où s’effectue déjà le testing », confie Maxie Prévot. « Ces centres seront organisés et équipés par la Région wallonne. Il semblerait que chaque citoyen recevra le moment venu, et a priori pas avant le mois de mars, un courrier à son domicile l’invitant à aller se faire vacciner. La vaccination, pour rappel, n’est pas obligatoire mais nous plaidons avec conviction pour qu’un maximum d’entre vous se fasse vacciner. Car ce n’est qu’en atteignant un palier conséquent de personnes vaccinées que l’on pourra commencer à reprendre progressivement les chemins d’une vie normale. »

Après les personnes en maisons de repos et le personnel soignant, les citoyens seront conviés par tranches d’âge dégressives. « Nous avons aussi attiré l’attention de la Wallonie sur la nécessité de prendre en compte les publics fragiles que sont les personnes handicapées et les personnes sans-abri, pour lesquelles des stratégies prioritaires devraient aussi être rapidement déployées par l’Aviq. Dès que nous y verrons plus clair dans les aspects opérationnels de la stratégie de vaccination, nous vous en informerons notamment sur notre site internet. En attendant n’hésitez pas à consulter aussi le site web de l’Aviq. »