Il restera bourgmestre de Cerfontaine

Le bourgmestre de Cerdontaine, Christophe Bombled (MR) a prêté hier serment au parlement fédéral. Il était en effet premier suppléant de David Clarinval. Ce dernier devenant ministre du gouvernement de plein exercice, Bombled a été appelé à le remplacer au parlement. Il restera bourgmestre.

L'intéressé a commenté la situation sur sa page Facebook : " Ce mardi 17 mars, j’ai prêté serment en tant que député fédéral. Dans mon post du 10 avril 2019, pendant la campagne électorale, j’écrivais ceci : « Si, à l’issue des élections ou en cours de législature, je suis appelé à devenir parlementaire, j’assumerai cette fonction tout en restant le bourgmestre de Cerfontaine, comme la loi m’y autorise. » Promesse tenue : je reste bien entendu, et plus que jamais dans ces moments particuliers que nous vivons, le bourgmestre de Cerfontaine. Je serai le parlementaire de tous mais je ne renierai pas mes origines : je serai attentif à la défense de notre ruralité et de ses particularités."