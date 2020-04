Interdites jusqu'à fin avril, les visites pourraient être autorisées dans certaines maisons de repos publiques namuroises d'ici une à deux semaines.

On en sait davantage sur l’évolution des 5 maisons de repos publiques de Namur au terme d’un testing. Voilà qui ouvre des perspectives tant pour les résidents que leurs familles. Le point sur la situation avec le président du CPAS Philippe Noël.

Quel est le résultat des tests au coronavirus dans les 5 maisons de repos du CPAS ?

Les prélèvements ont été faits pour Saint-Joseph (Temploux) samedi donc on attend les résultats incessamment. À l’Harscamp (Namur), 57 % des résidents (sur les 71 qui restent, 29 étant décédés depuis le début de l’épidémie) et 21 % du personnel sont positifs. Aux Chardonnerets (Jambes), 31 % des résidents et 15 % du personnel. Ces deux maisons de repos ont été réorganisées avec une aile covid. Au Grand Pré, 7 % des résidents et 5 à 6 % du personnel sont positifs. À La Closière, on attend encore une poignée de résultats, mais les 169 personnes testées dont on a reçu les résultats sont toutes négatives.

Avez-vous testé tout le personnel : l’AVIQ préconisant de ne tester que les soignants ?

Oui. On s’est rendu compte que tant le CHR que l’Université de Namur avaient une capacité de testing disponible donc on a complété avec ces partenaires namurois là où l’AVIQ ne testait pas, le personnel de cuisine ou d’entretien qui passe beaucoup de temps dans les chambres notamment, autant voire plus que les soignants parfois.

Comment les résultats ont-ils été accueillis ?

Une grosse appréhension précédait les résultats. puis il y a eu la nouvelle à digérer pour ceux qui étaient positifs. Mais le lendemain, on a pu tout réorganiser en 2 ou 3 jours dans les 2 homes concernés. Ce qui permet enfin de gérer la crise comme il le faut, en évitant au virus de se propager. Les horaires sont faits de semaine en semaine, mais ça tourne. Le personnel qui est positif asymptomatique ne travaille que dans les ailes covid, avec le renfort éventuel de non positifs bien protégés. On verra s’il faut réorganiser ou non Saint-Joseph et on passera à l’objectif suivant : le lien social.

Comment prévoyez-vous cela ?

“D’abord permettre aux résidents de sortir de leur chambre et d’aller dans les communs. Ils sont enfermés dans 20 m2 depuis des semaines. Leur permettre de manger ensemble en respectant les consignes de distance sociale serait un premier pas”.

Puis les visites de la famille ?

“Oui, c’est l’objectif. Puisque personne en va nous fournir l’équipement nécessaire, on imagine installer une tente à l’extérieur des maisons de repos pour permettre les visites. Pas de contact physique, mais un contact visuel à travers un plexiglas. Il faudra encore déterminer qui et comment car tous le ne sont pas valides ; certains résidents sont alités.”

Vous voyez cela à quelle échéance ?

“D’ici une à deux semaines, j’espère. L’objectif est de mettre fin à l’isolement de nos résidents."