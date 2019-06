Chaleur ou distraction? Un combi de la police a été filmé par des internautes circulant portière latérale ouverte

Cette vidéo fait le buzz sur les réseaux sociaux. On y voit un combi de la police locale de Namur circuler du côté de Salzinnes, la porte latérale grande ouverte. Normal par cette chaleur, estiment certains tandis que d’autres fulminent en pensant que si eux-mêmes pratiquaient de la sorte, ils se feraient sans nul doute verbaliser.

Interrogé, le commissaire Leleux doute fort que cette porte soit restée ouverte à cause de la chaleur. « Nos véhicules sont climatisés et rouler portes ouvertes ne sert donc à rien. Par contre, on peut concevoir une distraction de la part des agents après avoir débarqué quelqu’un, c’est le plus plausible».

Sur cette vidéo on ne peut voir si quelqu’un est assis à l’arrière du véhicule mais si c’était le cas, ça ne devrait pas poser gros problème… si les personnes présentes sont protégées par leur ceinture de sécurité.

Mais, la police peut-elle verbaliser le conducteur qui circule ainsi portières ouvertes ? Là, le commissaire avoue qu’il a dû faire quelques recherches avant de nous répondre. Et pour lui, cette façon d’agir est interdite. Sauf, selon l’article 45.6 du code la route qui stipule (nous résumons) qu’un véhicule disposant de portières coulissantes peut circuler avec une de celles-ci ouverte… si les circonstances l’exigent.