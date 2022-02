Durant deux weekends, les 12-13 et 19-20 mars, des endroits inhabituels se transformeront en galeries d’art : maisons ou appartements, garages, églises, tours médiévales, bouquineries, boutiques de création, cours et jardins, péniche, habitat groupé, chambres d’hôte ou d’hôtel, bunker, ferme, abbayes, salon de coiffure, bar japonisant…

Après une édition 2020 mise entre parenthèses en raison d’un petit virus pernicieux, la biennale Chambres avec Vues aura des allures de retrouvailles pour pas mal d’artistes qui exposeront, les 12-13 & 19-20 mars, dans tout le Grand Namur. Peinture, sculpture, photographie, installations, céramique, sérigraphie, illustration, vidéo, aquarelle, gravure, mais aussi collage, arts numériques, stylisme, bodypainting, récup’art…

Organisé depuis 2010 par le Service Culture dans le cadre de Namur Confluent Culture, Chambres avec Vues souhaite encourager les connexions et interactions entre les artistes et le public. Le jeu, fil conducteur de cette 7e édition, s’invite dans le parcours pour stimuler les fantaisies et audaces créatives, croiser les disciplines artistiques, nourrir les rencontres et les échanges générateurs d’idées, vivre des expériences inédites. La notion du jeu se manifestera dans l’œuvre exposée ou dans le dialogue entre les artistes et le public. Cadavre exquis, atelier créatif, détournement d’objets ou d’images, performance, collage, création collective ou participative… De quoi animer les expositions et éveiller la curiosité du public.

Chambres avec Vues, c’est aussi l’occasion de mettre en avant les talents de demain dans des disciplines artistiques tournées vers le futur. Pour cette nouvelle édition, focus sur la Haute Ecole Albert Jacquard et ses étudiants et étudiantes de 2e année de master en architecture Transmédia. A travers une exposition d’œuvres numériques et interactives, ils se sont donné pour mission de faire voyager le public dans leur univers hybride mêlant mystères et intelligence artificielle. En pénétrant dans la Galerie du Beffroi du 5 au 29 mars, les visiteuses et visiteurs vivront une expérience unique tout en résolvant certaines énigmes sur notre vie future.

Parcours d’artistes Chambres avec vues dans tout le Grand Namur | 12-13 et 19-20 mars 2022 (11h-18h) | Nocturnes les samedis jusqu’à 20h dans certains lieux. Dépliants disponibles à partir de mars à l’Office du Tourisme (081 24 64 49), à la Galerie du Beffroi (081 22 84 76) et aux Bateliers (081 24 87 20) ainsi que dans tous les lieux d’exposition durant le parcours.

Infos sur www.facebook.com/chambresavecvues et www.namur.be/chambresavecvues