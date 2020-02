La Providence a notamment le projet de transformer sa piscine pour devenir la première piscine biologique scolaire (sans chlore)

Ce mercredi 12 février sera un grand jour pour l'Institut de la Providence à Champion. "Nous accueillerons dans la salle des professeurs du secondaire environ 25 personnes impliquées dans la plus haute certification environnementale européenne avec également une représentation de la ministre de l’environnement, Mme Tellier et du ministre de l’économie Willy Borsus", explique Olaf Mertens, le

directeur de l'école. "Notre établissement a décidé d’être une fois de plus précurseur en se lançant dans la mise en place d’un système de management de l’environnement en vue d’obtenir à terme cette certification EMAS, ce qui serait une première en Belgique", annonce-t-il.

La Providence est connue pour être particulièrement dynamique dans son implication citoyenne. Il y a une quinzaine de jours, elle a lancé un appel aux élèves pour créer plusieurs Eco-Team au sein de l'école. "Elles seraient composées de 8 à 20 élèves par degré, tous intéressés par le fait de laisser une empreinte plus verte dans leur société et leur école", détaille Olaf Mertens. Encadrés par des enseignants engagés, chaque Eco-Team débattra sur des questions environnementales qui pourront ensuite discutées aux conférences européennes du projet MEGA, mais aussi aux conférences MUN (Model United Nation) où les élèves joueront le rôle d’ambassadeurs.

"Nous allons entre-autre établir un audit complet de notre impact environnemental (Bilan carbone), poursuivre nos actions en matière de mobilité déjà soutenues par la ville de Namur, développer nos actions en matière d’alimentation durable (contrat Green Deal Cantines Durables signé) et entamer une hiérarchisation de nos priorités en matière d’amélioration environnementale avec notamment le projet de transformation de notre piscine pour devenir la première piscine biologique scolaire (sans chlore)", poursuit le directeur de l'établissement.

L’EMAS est un système de management environnemental qui requiert les étapes suivantes:

1. Effectuer une analyse environnementale

2. Adopter une politique environnementale

3. Mettre en place un système de management environnemental

4. Exécuter un audit environnemental interne

5. Préparer une déclaration environnementale

6. Vérification indépendante par un vérificateur EMAS

8. Utiliser la déclaration environnementale validée