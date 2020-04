Un appel aux bonnes volontés est lancé afin de trouver du matériel

Composée de plus de 40 personnes sur le site des écoles de la Providence à Champion, la communauté religieuse des Sœurs de la Providence a pris la décision dès le début du confinement de vivre en totale autarcie.

C’est ainsi que plusieurs membres du personnel ont décidé de rester confinés avec la communauté religieuse et ils s‘organisent avec l’aide de plusieurs sœurs religieuses africaines. Le gestionnaire du site, Jacques Rosman, a décidé de rester avec son personnel pour devenir le cuisinier en chef ! Titulaire d’un diplôme de traiteur-restaurateur en plus de ses diplômes de kinésithérapeute et de directeur de maison de repos, il a pris la décision dès le début du confinement de reprendre la gestion complète du service de restauration, initialement pris en charge par la société Compass.

Depuis quatre semaines, l’ambiance est au beau fixe principalement grâce aux quelques sœurs africaines présentes et deux autres membres du personnel, qui prennent en charge tout le suivi des soins et de la logistique. La situation est cependant compliquée car le manque de matériel est important.

Jacques Rosman lance un appel aux bonnes volontés pour l’aider à trouver du matériel : « Depuis quatre semaine déjà, j’ai pris la décision de rester confiné avec quelques membres de notre personnel afin de protéger les pensionnaires de la communauté religieuse. Au vu du matériel en notre disposition, il serait catastrophique d’avoir un cas de Covid-19 au sein de la Communauté ! En effet, nous ne sommes actuellement pas en mesure de séparer des autres pensionnaires des éventuels cas déclarés d’infection au Covid-19. Nous disposons d’un étage qui pourrait être dédicacé à l’ouverture d’une aile séparée mais nous sommes autant en manque de matériel de protection (masques, gants, tabliers, etc.) que de literies médicales pour installer ces cas déclarés. Je reçois de nombreuses marques de soutien de ma famille et de mes amis, qui sont épatés par ma décision de rester confiné depuis quatre semaine et je les en remercie. Cependant, afin de pérenniser la situation et de poursuivre une protection optimale, je serais heureux de compter sur le soutien du grand public pour nous aider à poursuivre nos actions. Nous sommes à la recherche de bénévoles pour nous aider dans la gestion quotidienne de la communauté (soins, nettoyage, cuisine, etc.). Grand merci d’avance à tous ! »

Info et contact : jacques.rosman@yahoo.fr