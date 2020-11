La N90 sera totalement rouverte dans les deux sens de circulation, ce vendredi 6 novembre, au niveau du chantier de réhabilitation de revêtement entre Andenne et Namur. Les usagers circuleront sur le revêtement nouvellement réhabilité.

La vitesse sera néanmoins limitée à 70km/h car, sur ces 4,5km de route, la N90 sera réduite à une voie dans chaque sens. « Au printemps prochain, il restera à placer les îlots centraux qui sécuriseront les tourne-à-droite et tourne-à-gauche. Des opérations de marquages au sol et de renforcement de la signalisation verticale seront également effectuées en 2021. Le chantier devrait être terminé au printemps 2021, si les conditions météorologiques sont favorables », précise la Sofico.

Ce chantier prévoyait, en plus de réhabilité la couche supérieur du revêtement, de créer des tourne-à-droite et tourne-à-gauche via le placement de marquage et d’îlots centraux et de renforcer la signalisation verticale et les limitations de vitesse

Ces travaux sont financés par la SOFICO, dans le cadre de son Plan de relance des chantiers (auto)routiers approuvé en juillet dernier, pour un budget de près de 2 184 000 € HTVA.