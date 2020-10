Les usagers qui se dirigent vers Namur seront déviés via la N959. Une déviation sera également mise en place depuis Andenne afin d’inviter les usagers à rejoindre Namur directement via l’autoroute E42/A15 et d’éviter un report trop important de la circulation sur les axes secondaires.Cette phase du chantier devait initialement se dérouler durant la nuit afin de limiter l’impact sur le trafic, mais les températures trop basses ne permettent pas d’effectuer les opérations prévues de manière optimale.

Cette fermeture des voies vers Namur est susceptible d’être effectuée à un autre moment si les conditions météorologiques ne sont pas favorables. Pendant le reste de la durée du chantier, la circulation restera réduite à une seule voie dans chaque sens avec une vitesse toujours limitée à 50 km/h. L’accès aux villages est conseillé via un itinéraire de déviation local.

Pour rappel, ce chantier, qui a débuté le 28 septembre dernier, consiste à poursuivre la réduction de la voirie de 2x2 bandes à 2x1 bande, réhabiliter la couche supérieure du revêtement dans les deux sens sur 4 km, créer des tourne-à-droite et tourne-à-gauche via le placement de marquage et d’îlots centraux et renforcer la signalisation verticale et les limitations de vitesse (panneaux de signalisation, marquage au sol)

Le chantier devrait être terminé au printemps 2021, si les conditions météorologiques sont favorables.