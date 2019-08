Certes, la déviation piétonne liée aux chantiers du Grognon n'était pas pratique du tout. Impossible de passer par le pont de France à pied, les deux trottoirs étant inaccessibles. Depuis le 15 mai, il fallait - et faut encore jusqu'à la fin de cette semaine - faire le grand tour par le rond-point de l'Harscamp d'un côté ou un détour de plusieurs centaines de mètres également de l'autre côté, par la rue Notre-Dame pour accéder sur le boulevard Ad Aquam.





Malgré les nombreuses barrières empêchant le passage pour la sécurité des piétons, malgré les panneaux très clairs indiquant le danger et la déviation, de nombreux piétons ont coupé au plus court. "On est habitué à cela. C'est un réflexe naturel", observe le chef du département des voies publiques de Namur Michel Jehaes. "Quand on prend des risques pour sa personne, c'est une chose, mais quand on a la responsabilité d'un groupe, d'enfants en l'occurrence, et qu'on risque leur vie, c'est incompréhensible", commente-t-il en faisant référence à un incident en particulier survenu il y a quelques semaines.





"Une institutrice a déplacé des barrières de chantier pour éviter la déviation et couper court avec sa classe. Un agent de police l'a vue et lui en a fait a remarque. Elle trouvait ça anodin et ne semblait absolument pas consciente du danger. Elle a écopé d'une amende salée!", rapporte un de ses collègues du département de la ville qui ne souhaite pas donner de détails sur l'identité de l'institutrice ou son école. Ce qui a poussé la ville à envoyer un courrier aux écoles afin de leur rappeler les règles de sécurité.





Heureusement, même si de nombreux piétons en contravention se sont mis en danger en marchant sur la route cet été, alors que le passage était déjà très étroit pour les voitures parfois des mamans avec des poussettes, aucun accident n'est survenu. Mais plusieurs procès verbaux ont été dressés par la police qui a du fréquemment remettre les barrières de chantier à leur place.





La déviation côté Ad Aquam sera supprimée ce lundi grâce à la pose d'un passage sécurisé en métal le long du Parlement wallon.