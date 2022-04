Chantier naval: des repreneurs différents en fonction des sites? Namur L'Avenir © EDA - Florent Marot

Willy Borsus a indiqué qu’aucune des offres sur la table pour la reprise de Meuse et Sambre n’incluait la totalité de l’activité. Le chantier naval pourrait être scindé avec d’un côté les sites de Seilles et de Monsin et de l’autre ceux de Beez et de Charleroi.