Une amende de 144.000 euros est réclamée pour non-respect des normes de sécurité sur un chantier. L’auditorat du travail demande l’arrêt des activités pendant 6 mois

Le 15 mai 2019 à Sambreville, un inspecteur du bien-être au travail a noté plusieurs manquements sur un chantier de toiture où étaient occupés 3 travailleurs. Les échafaudages étaient non-conformes, n’étaient pas bien fixés et ne présentaient ni garde-corps ou filet de sécurité, ce qui est obligatoire. Des manquements ont également été constatés concernant un appareil de levage et des allonges électriques. Ce qui, selon l’auditorat du travail, fait courir des risques très importants aux travailleurs.

L’inspecteur a été menacé de mort par le patron de l’entreprise qui lui a précisé qu’il allait « lui casser la gueule » et « qu’il arrivait avec son fusil pour le tuer ». Une fois sur place, il a refusé d’arrêter le chantier en cours, a à nouveau insulté l’inspecteur, a jeté ses notes au sol et les a piétinées. Suite à quoi des scellés ont été apposés sur le chantier, après intervention de la police

« Le prévenu a déjà été condamné par le passé à plusieurs reprises pour des manquements à la législation sur le bien-être au travail, à Spy et à Jemeppe, en 2013, 2014 et 2015 », rapporte Jérôme Deumer, auditeur du travail. « Il a été jugé en 2017 pour des manquements sur un chantier et a écopé d’une amende de 18.000 euros avec sursis mais ne semble pas prendre conscience de la gravité du non-respect systématique des mesures de sécurité, en plus de son manque de respect de l’autorité, affiché à travers l’obstruction à la mission du contrôleur du bien-être au travail. »

L’auditorat du travail réclame à son encontre une amende de 144.000 euros (6000 euros par travailleur à multiplier par les décimes additionnels. et la fermeture de l’entreprise pour une durée de 6 mois.

L’avocat du prévenu plaide un sursis le plus large possible pour l’amende et demande au tribunal de ne pas mettre l’activité de l’entreprise à l’arrêt vu l’âge de son client

Jugement le 25 mars.