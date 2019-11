Les habitants de Belgrade et Flawinne ne pourront plus dire que la police ne fait rien devant la vague de cambriolages observées depuis quelques jours. Ce vendredi soir, c'est une véritable chasse à l'homme qui se déroule au sol et dans les airs. Depuis environ 22h, un hélicoptère de la police tourne et éclaire les rues des entités de Belgrade et Flawinne tandis que la police recherche activement un ou des voleurs au sol. Des riverains déclarent avoir vu plusieurs combis de police - on évoque pas moins de 5 véhicules - arriver dans le quartier pour mener à bien cette intervention.

Selon les témoignages recueillis sur les réseau sociaux, des victimes rapportent plusieurs cambriolages ce vendredi soir dans le quartier rue René Delory, avenue Jean Delhaye, avenue Victor Genot, rue du printemps... Les auteurs se seraient dispersés en courant. La nuit dernière, c'est avenue Fernand Marchand notamment qu'on serait entré par effraction pour commettre des vols.

Aux dernières nouvelles, les recherches de ce vendredi soir se concentraient autour du Lidl de Belgrade.

© DR



On compte 141 cambriolages par jour en Belgique. Et l'automne reste la saison préférée des voleurs pour passer à l'action.