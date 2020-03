L’événement ne pourra pas se tenir le 14 avril à Wépion, mais 50 000 € environ ont déjà été dépensés.

Nicolas Bustin est catastrophé : la Chasse aux sex-toys ne pourra sans doute pas se tenir comme prévu le 19 avril prochain. Et elle ne pourra pas être reportée. Des sommes importantes ont déjà été engagées par son ASBL, mais c’est surtout le volet humain qui le tracasse.

La Chasse aux sex-toys, où les dames et demoiselles, munies d’une pelle et de bottes, creusent dans un champ pour dénicher des boîtes donnant droit à des cadeaux coquins, est certes un événement festif. Mais il est doublé d’un volet caritatif important.

"Si on annule et qu’on rembourse les participantes, cela veut dire qu’il n’y aura rien pour les personnes qui comptaient sur nous pour assumer des frais médicaux liés à des traitements pour l’endométriose ou des factures résiduelles d’hôpital pour un cancer du sein. Parfois, c’est 50 ou 70 € qui comptent pour une dame en précarité. Parfois, c’est plusieurs centaines d’euros pour une migrante ne disposant pas de mutuelle", déplore le patron de Soft Love, qui a sollicité l’aide de sa communauté pour trouver une solution.

"Si on effectue le remboursement des 4 € par participante, on doit débourser 3 € de plus pour la gestion des opérations, donc on perd de l’argent. Certains ont suggéré qu’on puisse garder ces 4 € pour l’ASBL."

D’autant que des sommes importantes ont été engagées, à hauteur d’environ 50 000 €. Cela couvre des frais de publicité, de communication et de marketing, l’achat de matériel gravé "Chasse aux sex-toys 2020" comme les bêches, des locations de matériel, location du terrain, l’assurance…

"Certains prestataires compréhensifs ne nous réclameront rien s’ils ne fournissent pas leur matériel. D’autres exigeront qu’on respecte l’engagement pris à la commande", explique Nicolas Bustin, qui n’a pas encore annulé formellement l’événement mais s’y prépare.

Autre organisation, même dilemme. Pour Namur en mai aussi, on se prépare à tous les scénarios, même si on garde l’espoir que l’événement soit maintenu du 21 au 23 mai. "On aimerait le report si jamais ce n’était pas possible. Mais l’agenda des événements à Namur est bien rempli et Namur en mai occupe tout le centre-ville, donc cela semble difficile. On est bien obligés de penser à la piste du report à 2021", confie le directeur de l’événement, Samuel Chappel.