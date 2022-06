A partir du 01 juillet 2022, la circulation automobile sera complètement rétablie et les autobus suivront à nouveau leurs itinéraires normaux et ce, dans les deux sens de circulation. Les délais annoncés initialement pour le chantier ont donc bel et bien été respectés. Pour rappel, l’objectif des travaux était d’aménager un site propre central sur une importante portion de la N91, entre les carrefours Hébar et Saint-Luc, soit sur 1,2 km et ce, afin de permettre une circulation plus rapide des bus (notamment en liaison avec le parking P+R Bouge). La particularité de ce Site Spécial Franchissable (SSF) est d’être bidirectionnel. Le sens autorisé est déterminé par des plages horaires fixes et invariables. L’objectif de ces travaux était d’améliorer la circulation des bus avec un gain de temps jusqu’à 10 minutes pour rejoindre le centre-ville, rendant la solution de transport public (notamment celle couplée au P+R) beaucoup plus attractive.

Le Site Spécial Franchissable est l’espace de la voie publique exclusivement dédié à la circulation des véhicules des services publics réguliers de transports collectifs. Exceptions faites pour les véhicules prioritaires lors de missions urgentes, et, pour les autres véhicules, pour contourner un obstacle, traverser le SSF sur les carrefours (damier au sol), ainsi que pour quitter une propriété ou s’y rendre. Le début du SSF est indiqué par le signal F18. L’espace est délimité par de larges lignes blanches continues ou des marques en damier au sol, notamment aux carrefours.

Les lignes de bus concernées sont les suivantes : 27 SALZINNES (BALANCES) - CHAMPION – VEDRIN, 816 NAMUR - MEEFFE, 821 NAMUR – EGHEZÉE, E82 NAMUR – JODOIGNE. Les arrêts « BOUGE Bois de Bouge » et « BOUGE rue Lambert » sont situés sur la SSF. Chaque arrêt possède deux aires d’attente par sens, une sur le quai le long du SSF, l’autre en voirie. L’embarquement et le débarquement des usagers se fait sur le SSF ou en voirie selon le sens autorisé de circulation.

Comme évoqué plus haut, le SSF de la chaussée de Louvain est bidirectionnel. Le sens de circulation autorisé est défini selon une plage horaire fixe et invariable, 7/7 jours, 365 jours / an. De 03h00 à 11h00, on cirucle dans le sens descendant, de Champion vers Namur. De 12h00 à 02h00, en sens montant, de Namur vers Champion En dehors de ces deux plages horaires, la circulation sur le SSF est interdite dans un sens comme dans l’autre. Les conducteurs de bus sont tenus de suivre ces conditions imposées par le TEC, celles-ci seront évaluées lors d’un audit après 6 mois d’utilisations et adaptées si nécessaire.