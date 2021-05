A Couvin, la minorité (PEPS) tente aussi de trouver de solutions pour aider les commerçants guère aidés par la crise. Ainsi, l’idée d’une aide covid, via un chèque de 20€ pour les commerçants, à l’instar de ce qu’il se passe déjà ailleurs en Région wallonne, était proposé par Eddy Fontaine lors du conseil communal de ce jeudi soir. Un win-win qui incite les citoyens à consommer local.

Frédérique Van Roost est plutôt pessimiste à ce sujet. « Plutôt que de faire du social-commercial et distribuer de l’argent, faisons une dynamique commerciale. Nous avons d’autres projets en cours à Couvin. Et on aide aussi les gens via le fond covid du CPAS. Que ceux qui veulent travailler travaillent, qu’on leur permette d’élargir leur terrasse, ok ! Mais ce n’est pas avec une aide/un chèque de 20€ à dépenser qu’ils iront loin », dit-elle en substance.

Un avis très controversé. « Il ne faut pas dire que tu ne veux pas faire du social, ce n’est pas audible. J’espère que les commerçants t’entendent. 20€ pour les commerçants, multipliés par x clients, ça paye le loyer à la fin du mois. On ne parle pas d’une aumône », lui répond le conseiller. L’échevine estime que ses propos sont déformés. La majorité clôturera les débats en expliquant que la commune aide déjà les commerçants et qu’il ne faut pas tenir un discours si réducteur.