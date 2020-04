L'artiste se produit dehors et on ouvre les fenêtres pour que les résidents puissent l'entendre

Lorsque le CPAS avait suggéré aux enfants d’envoyer des dessins - et aux adultes des mots d’encouragement - aux résidents des maisons de repos, on recherchait aussi la contribution d’artistes pour animer les pensionnaires depuis l’extérieur.

"Nous avons déjà eu un joueur de cornemuse et une violoniste qui se sont produits à l’extérieur des maisons de repos", se réjouit le président du CPAS, Philippe Noël. D’autres artistes ou membres d’organisations folkloriques sont encore recherchés alors que les résidents sont privés de visites depuis 5 semaines et apprécient un peu de distraction dans cette période troublée. "Le beau temps rend cela possible."

"Les artistes peuvent chanter ou jouer de la musique à l’extérieur. Le personnel est prévenu et ouvre les fenêtres. Ainsi, les résidents qui le peuvent vont à la fenêtre et ceux qui sont alités peuvent aussi entendre puisque chaque chambre donne sur l’extérieur. En général, on essaie de faire en sorte que ça se passe l’après-midi." Les artistes solidaires peuvent se manifester auprès de mireille.sac@cpasnamur.be.