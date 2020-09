Lancé en mai 2019 par l’ensemble du personnel du Service Pédiatrie du site Meuse du CHR Sambre et Meuse, le jardin de la pédiatrie répondait à un appel à projets de la Province de Namur. Son objectif était de sortir les petits patients du cadre hospitalier, de sensibiliser les enfants à l’environnement, de les faire renouer avec la nature tout en les impliquant dans un projet qui demande de la régularité, des valeurs, de la rigueur (arroser, cueillir,…). Pour cela, un nouveau lieu de vie et d’échanges a été créé pour les patients, collaborateurs et visiteurs, une belle façon de soutenir la biodiversité.

Dans ce cadre, l'hôpital a reçu un subside de 1152€, une somme rapidement investie dans 2 hôtels à insectes, des arbres fruitiers et du mobilier.

Après un an, le bilan de ce projet est plus que positif : de nombreux légumes et fruits ont été récoltés. Le jardin a été porteur de nombreuses thématiques abordées en classe et lors d'activités, toutes très appréciées par les enfants. Le personnel, de son côté, s'est approprié l'espace.

Le service pédiatrie compte 1500 hospitalisations par an. 31 lits existent, ils sont complétés par 10 lits à l'hôpital chirurgical de jour pédiatrique. 2 lits de pédopsychiatrie complètent l'offre, ils sont destinés aux petits patients ou aux ados qui viennent effectuer un bilan pédopsychiatrique. Enfin, 3 lits dits "de crise", permettent d'accueillir des patients qui sont dans une crise de type décompensation comportementale, à savoir connaissant des troubles psychoaffectifs et relationnels. Ces lits permettent une mise à l'abri ou une prise de distance rapide avec le milieu de vie.