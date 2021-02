Désormais, un visiteur par patient est autorisé au CHR Sambre et Meuse. Cela doit toujours être le même et son nom doit être communiqué aux équipes. Deux visites par semaine sont autorisées. A Auvelais, c’est sans rendez-vous, les lundis et jeudis pour les chambres impaires, les mardis et vendredis pour les chambres paires, de 17h à 18h30. A Namur, un rendez-vous doit être pris auprès de l’unité de soins. La visite ne peut durer que 30 minutes, entre 17 et 19h, du lundi au dimanche.

Une exception subsiste pour les patients mineurs. Les deux parents sont autorisés en visite en fonction du statut de l’hospitalisation. Par contre, un seul peut passer la nuit avec son enfant ou l’accompagner aux Urgences.

En ce qui concerne un nouveau-né, le co-parent (au sens légal) ainsi que les fratries peuvent venir en visite. Le co-parent peut séjourner auprès de la maman mais il lui est demandé de limiter les allées et venues dans l'hôpital.

Les parents proches de personnes en phase critique ou finale de leur vie sont autorisés en nombre limité, avec l'accord du médecin.

Les visites sont toujours interdites pour les 6 premiers jours d' hospitalisation, le week-end, les Urgences, l'isolement COVID.

A Auvelais, l’échange de linge ou d'effets personnels avec les patients hospitalisés se fait dans le hall d'entrée du lundi au vendredi de 15h à 18h ou à l'entrée de nuit (arrière de l'hôpital), le samedi de 8h à 12h. A Namur, il se fait uniquement dans le hall d’entrée du lundi au dimanche, de 15 à 18h.

La reprise/dépôt de colis peut se faire directement par le visiteur lors d'une visite autorisée.

Il vous également demandé ne pas venir si vous êtes symptomatique.

Ces mesures sont destinées à protéger les patients, le personnel, vos proches et vous-mêmes. Elles sont soumises à une évaluation quotidienne et peuvent évoluer. Le non-respect de ces mesures pourra entrainer le refus de l'accès à l'hôpital au visiteur.