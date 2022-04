Réaliser des travaux dans un hôpital n’est jamais évident, une stérilisation ne peut pas être fermée. C’est pourquoi le travail se fait par phase. Dès à présent, la Stérilisation va pouvoir déménager et donc quitter ses anciens locaux.

Un service de stérilisation permet de garantir la sécurité de chaque patient pris en charge en traitant, nettoyant et stérilisant des centaines d’instruments médicaux au quotidien, allant parfois jusqu’à 1613 instruments par jour.

Cette nouvelle architecture permet d’augmenter l’espace de travail en passant de 130 à 170m². Plus d’espace, c’est aussi plus de fluidité dans le travail et un environnement agréable (luminosité, tables de travail à hauteur variable …). Ce nouvel espace de travail se complète avec du nouveau matériel : 3 laveurs, 3 stérilisateurs et un bac ultrasons à la pointe de la technologie. Pour répondre aux changements engendrés par une architecture différente, l’équipe s'est agrandie.

Gilles Mouyard, Président du CHRSM : "Voir arriver la Stérilisation est une nouvelle avancée pour notre hôpital. Un pas supplémentaire vers un hôpital plus moderne, qui réussit à allier l’excellence et la proximité. Je tiens à saluer le travail accompli sur le terrain par le Service Technique, le Service de Stérilisation et les autres équipes pour faire avancer ce projet. Il n’est pas simple de réaliser des travaux d’une telle ampleur dans un hôpital. Nous devons rester opérationnels 7j/7, 24h/24. Entreprendre de tels travaux demande donc beaucoup d’organisation et d’adaptation. Dès à présent, l’équipe de Stérilisation va pouvoir prendre ses marques dans ce nouvel espace ».

La prochaine et dernière étape consistera à reprendre une partie de l’ancienne Stérilisation pour y mettre la zone administrative et la salle de détente. Cela se fera conjointement à la fin des travaux de rénovation de l’ancien bloc opératoire pour le transformer en deux salles d’endoscopie, un bureau médical et une salle de détente. La fin des travaux est prévue pour fin 2022.