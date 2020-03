A côté de l'appel aux dons pour des respirateurs, les hôpitaux sont encouragés par des sociétés et des particuliers

On le sait: les hôpitaux namurois ont lancé un appel aux dons commun, en partenariat avec la Fondation Roi Baudouin. A côté de cela, des dons spontanés font chaud au coeur. Ainsi, le CHU UCL Namur (Dinant - Godinne - Sainte-Elisabeth) formule une nouvelle salve de remerciements ce lundi.

"Ce lundi, la société Nonna Belgium a souhaité encourager et remercier nos équipes à sa manière : elle a offert un assortiment de sandwichs, salades, pâtes et desserts ainsi que 1.000 exemplaires de masques de protection à notre site de Godinne. Une belle manière d’adoucir un peu la journée de nos collaborateurs. Merci pour cette généreuse et gourmande initiative", communique le groupe hospitalier, reconnaissant. À Gembloux, les aliments ont été produits dimanche et livrés ce lundi.

© dr



Parfois, un simple geste peut changer le quotidien en confinement total. "Aujourd’hui, le soleil est à l’extérieur mais aussi dans le cœur de nos résidents. Par vos dessins, courriers, petites attentions… vous êtes nombreux(-ses) à leur montrer votre soutien en cette période de confinement. Nous remercions l'asbl Globul'in AMO, service d’accompagnement aux jeunes de Dinant, pour son message de soutien. Ces illustrations réalisées par les enfants et adolescents égayeront sans nul doute le quotidien de nos résidents."