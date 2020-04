Une décision temporaire afin de lever toute ambiguïté quant à leur démarche.

Fin mars, plusieurs communes de Wallonie ont appris par voie de presse pour la plupart le lancement par Proximus SA du "Premier réseau 5G de Belgique". Leur territoire faisait partie du réseau couvert pour cette phase de test. En province de Namur, les communes de Ciney, Profondeville, Anhée, Yvoir, Gembloux et Namur étaient concernées. Plusieurs d'entre elles ont manifesté leur mécontentement et l'ont fait savoir en envoyant un courrier à Proximus en demandant de stopper le déploiement de cette nouvelle technologie.

Des courriers qui ont finalement eu l'effet escompté. Ce lundi, l'opérateur a annoncé suspendre temporairement le déploiement de la 5G en Wallonie. « De manière à lever toute ambiguïté quant à notre démarche, nous avons pris la décision de suspendre temporairement le déploiement de la technologie 5G en Wallonie de manière à permettre d’échanger de façon constructive avec les autorités régionales ainsi que les différentes communes concernées sur ce que peut apporter la 5G et partager des informations objectives et rassurantes concernant les aspects liés à la santé et à l’environnement de cette nouvelle technologie », a notamment indiqué Proximus dans un courrier adressé aux différents bourgmestres.